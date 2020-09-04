В Сингапуре выразили готовность к работе с G20 по возобновлению поездок между странами

СИНГАПУР, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Сингапура готово работать с коллегами из стран Группы двадцати (G20), а также с международными организациями по постепенному восстановлению трансграничных поездок. Такую позицию изложил министр иностранных дел Вивиан Балакришнан во время видеоконференции глав внешнеполитических ведомств G20.

"Сингапур готов сотрудничать по изучению возможностей постепенного возобновления безопасных поездок посредством всестороннего тестирования и установления механизмов отслеживания контактов", - говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД республики.

Министр также призвал к "сохранению открытыми глобальных каналов торговли, особенно это касается товаров первой необходимости, например медицинского оборудования". Глава МИД отметил, что "будущая вакцина и препараты [от коронавируса] должны быть доступны для всех стран". Кроме того, Балакришнан подчеркнул "важность курса на цифровую трансформацию общества, поскольку последние месяцы показали всю важность этого процесса".

Мероприятие прошло под председательством Саудовской Аравии. В совместном коммюнике отмечается, что стороны обсудили важность координации профилактических мер при трансграничном управлении для защиты жизней и средств к существованию. Кроме того, министры признали важность открытия границ, объединения семей и стимуляции мер, позволяющих экономике расти в свете защитных действий, принимаемых организациями здравоохранения.