Палау призывает американских военных построить на своей территории базы

ТАСС, 4 сентября. Президент Республики Палау Томас Раменгесау направил главе Пентагона Марку Эсперу письмо с призывом построить американские военные базы на территории островного государства. Об этом в пятницу сообщило агентство France-Presse.

"Просьба Палау к США остается простой: постройте объекты для совместного пользования, а затем приходите и используйте их регулярно", - цитирует агентство содержание письма.

Как передает AFP, президент также призвал США усилить поддержку экономики Палау, поскольку, по его словам, "дестабилизирующие силы уже предприняли шаги, чтобы воспользоваться" экономическим спадом, наступившим после пандемии коронавируса в подобных Палау небольших островных государствах.

Глава Пентагона Марк Эспер 28 августа посетил Палау с официальным визитом, в ходе которого он обвинил Китай в "дестабилизации" обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. AFP отмечает, что визит Эспера состоялся на фоне попыток Вашингтона противодействовать стремлениям Пекина в усилении влияния в малонаселенных, но стратегически важных островных государствах Тихого океана.

Республика Палау - островное государство, расположенное в западной части архипелага Каролинские острова в Филиппинском море Тихого океана. Состоит более чем из 200 островов общей площадью 460 кв. км. Население составляет 18 тыс. человек (по данным на 2019 год). У Палау нет своих вооруженных сил. Основу экономики страны составляют туризм, натуральное сельское хозяйство и рыболовство.