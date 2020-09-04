СМИ: американский самолет-разведчик заметили в небе над Южной Кореей

СЕУЛ, 4 сентября. /ТАСС/. Самолет-разведчик ВВС США E-8C JSTARS совершил на этой неделе полет над Корейским полуостровом. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap.

По его данным, самолет в четверг был замечен в небе над столичным регионом и центральной частью Республики Корея. Полет состоялся в преддверии отмечаемого в КНДР 9 сентября дня основания государства.

Самолеты разведки и управления E-8C JSTARS на базе Boeing 707 предназначены для целеуказания и наблюдения за передвижениями войск и техники, включая ракетные и артиллерийские установки.