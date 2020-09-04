{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: трое военных Пакистана убиты на северо-западе страны

Как сообщает газета The Times of India, ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"

ИСЛАМАБАД, 4 сентября. Трое военнослужащих армии Пакистана убиты при подрыве самодельного взрывного устройства, установленного террористами на одной из дорог в Южном Вазиристане (граничащая с Афганистаном северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва).

Как сообщает в пятницу газета The Times of India, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана", запрещено в РФ), действующая со своих баз в Афганистане.

В начале этой недели в Южном Вазаристане несколько солдат пакистанской армии погибли в бою с экстремистами, добивающимися создания так называемого Исламского государства Вазиристан (ИГВ).

Южный Вазиристан расположен в пакистанской зоне племен на границе с Афганистаном. В декабре 2009 года правительство Пакистана объявило о победе над сепаратистами, ранее провозгласившими создание ИГВ. В настоящее время под их контролем остается ряд районов Южного Вазиристана, численность экстремистских формирований составляет до 35 тыс. человек.

Теги
АфганистанПакистан
СМИ: министры обороны Индии и Китая могут провести встречу в Москве
Главы оборонных ведомств двух стран намерены обсудить ситуацию, сложившуюся в индийской союзной территории Ладакх
Читать полностью