СМИ: министры обороны Индии и Китая могут провести встречу в Москве

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх планирует встретиться со своим китайским коллегой генералом Вэй Фэнхэ в пятницу вечером на полях мероприятий по линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве. Об этом сообщает в пятницу газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

По данным издания, главы оборонных ведомств двух стран намерены обсудить ситуацию, сложившуюся в индийской союзной территории Ладакх после того, как там произошло противостояние военнослужащих двух этих государств.

Если встреча состоится, она станет первой встречей на высоком уровне представителей Индии и Китая с тех пор, как Народно-освободительная армия Китая, по заявлению индийской стороны, попыталась в одностороннем порядке изменить статус-кво на разделяющей две страны Линии фактического контроля в восточном Ладакхе.

В минувший понедельник Минобороны Индии заявило, что в ночь на 30 августа войска страны предотвратили "провокационные перемещения" китайских сил, предпринятые "с целью изменения статус-кво" на линии фактического контроля в Восточном Ладакхе. Во вторник, по сообщениям МИД Индии, войска КНР 31 августа снова устроили провокацию на южном берегу озера Пангонг-Цо. Подробности о том, что именно произошло в Восточном Ладакхе, не приводятся. В Пекине решительно отвергают обвинения индийской стороны.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось, в ход шли палки и камни. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждает, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.