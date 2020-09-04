Законопроект о борьбе с сепаратизмом представят парламенту Франции осенью

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Проект закона о борьбе с сепаратизмом будет представлен французскому парламенту осенью. Об этом в пятницу сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон по случаю 150-й годовщины провозглашения республики.

"Закон о борьбе с сепаратизмом будет представлен парламенту этой осенью", - отметил Макрон. Выступая перед иностранцами, которым было предоставлено французское гражданство, президент подчеркнул, что законы республики должны быть обязательными для всех и выше интересов каких-либо групп. "Права и обязанности гражданина республики являются неразрывным целым", - подчеркнул он.

4 сентября 1870 года парламентарий Леон Гамбетта провозгласил создание республики после поражения, которая потерпела империя Наполеона III во франко-прусской войне.