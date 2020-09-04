Министры обороны Индии и Китая начали встречу в Москве

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх и его китайский коллега Вэй Фэнхэ начали в пятницу встречу, которая проходит на полях продолжающегося в Москве совещания глав военных ведомств стран СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. Сообщение об этом размещено на странице руководителя индийского оборонного ведомства в Twitter.

"Министр обороны господин Раджнатх Сингх встречается с министром обороны Китая генералом Вэй Фэнхэ", - говорится в сообщении, проиллюстрированном фотографией с переговоров.

В четверг индийские СМИ сообщили, что такая встреча не планируется, однако уже в пятницу утром газета "Хиндустан таймс" со ссылкой на источники проинформировала, что она все же возможна. Ожидается, что Сингх и Вэй Фэнхэ обсудят ситуацию, сложившуюся на индийской союзной территории Ладакх после того, как там произошло противостояние военнослужащих двух государств. Встреча стала первой личной беседой на высоком уровне представителей Индии и Китая после инцидента у разделяющей две страны линии фактического контроля в Восточном Ладакхе.

В понедельник Минобороны Индии заявило, что в ночь на 30 августа войска страны предотвратили "провокационные перемещения" китайских сил, предпринятые "с целью изменения статус-кво" на линии фактического контроля. Во вторник индийский МИД сообщил, что войска КНР 31 августа снова устроили провокацию на южном берегу озера Пангонг-Цо. Подробности того, что именно произошло в Восточном Ладакхе, не приводятся. В Пекине обвинения со стороны Нью-Дели решительно отвергают.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх остается напряженной с начала мая.