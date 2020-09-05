Цепкало: белорусы хотят иметь демократическую страну в прекрасных отношениях с Россией

ВАРШАВА, 5 сентября. /ТАСС/. Цель белорусского народа - иметь демократическую страну, которая будет в прекрасных отношениях с Россией. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС находящийся в Польше незарегистрированный кандидат на пост главы белорусского государства Валерий Цепкало.

По его словам, белорусской оппозиции важно, чтобы российское правительство "не пыталось показать белорусам, что оно выступает против ожиданий всего белорусского народа", учитывая, что многие жители республики хотят, "чтобы Лукашенко ушел". "Потому что мы хотим иметь демократическую страну, которая будет в прекрасных отношениях с Россией", - указал Цепкало.

"Политические заключенные должны быть освобождены, в Беларуси должны пройти нормальные свободные выборы под наблюдением всего международного сообщества, в том числе и России. Это основные принципы, которые, как я убежден, объединяют всех тех, кто хочет развития Беларуси, кто хочет перемен, кто хочет видеть нашу страну демократической и процветающей", - сказал он.

Инициатива Бабарико

Цепкало раскритиковал инициативу оппозиционного политика Виктора Бабарико о создании собственной партии. "Я считаю, что никакие партии сейчас создавать не надо. Это бессмысленный ход, потому что Лукашенко эту партию просто не зарегистрирует", - сказал он.

Также, по словам Цепкало, есть риск, что власть попытается договориться с новой партией, чтобы обеспечить Александру Лукашенко очередной срок пребывания у власти. "Мы категорически против того, чтобы это делать, потому что партия - это партикуляризация общественного протеста, разделение общественного протеста, - пояснил он. - Мы, наоборот, за консолидацию, за то, чтобы люди объединялись против незаконной власти".

По словам Цепкало, единого лидера у белорусской оппозиции и протестного движения сейчас нет. "Хорошо, что лидеров нет. Лидер сегодня - каждый белорус, весь белорусский народ", - указал он. "Мы не говорим об одном лидере протеста. У нас много горизонтальных связей. Каждый делает то, что считает правильным на этом пути. На наших глазах происходит становление белорусской нации, когда каждый на своем месте берет ответственность за людей, за свое окружение в свои руки. Так я рассматриваю лидерство - именно как лидерство белорусского народа, белорусской нации", - добавил собеседник агентства.

С Координационным советом оппозиции, сформированным в Белоруссии, как рассказал Цепкало, связь он пока не поддерживает. "Совет формируется из тех, кто находится в пределах Беларуси, поэтому у него свои задачи и свои возможности. Наши возможности ограничены в связи с тем, что мы находимся за пределами Беларуси, а у них - в связи с тем, что они находятся в стране", - сказал он. "Я считаю, что каждый должен на своем месте делать то, что может, вносить вклад в общую победу и [достижение] общих целей, которые разделяются всеми белорусами", - указал Цепкало, подчеркнув, что среди главных целей - проведение свободных и честных выборов и освобождение политических заключенных.

Новая партия

О планах создания политической силы под названием "Вместе" сообщила в понедельник член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова. В видеообращении также был продемонстрирован ролик с участием белорусского оппозиционера Виктора Бабарико, задержанного по подозрению в организации противоправной деятельности в Белгазпромбанке и содержащегося на данный момент в СИЗО КГБ.

В ролике, записанном, предположительно, до ареста Бабарико, он говорит о необходимости создания "организационной формы", где были бы объединены все сторонники оппозиции. По его словам, в задачи этой организации должно войти проведение конституционной реформы, работа над улучшением экономической обстановки, а также предоставление людям "возможности проявлять свою гражданскую позицию".