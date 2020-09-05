Цепкало заявил, что хочет консолидировать белорусов зарубежья

"Я планирую консолидацию белорусов зарубежья, которые в последние годы стали серьезной силой", - сказал он, подчеркнув, что "это должен быть объединяющий проект, а не партия". "Еще 10-15 лет назад, если к какому-то белорусскому посольству на акцию протеста выходили 20-30 человек, было хорошо. Сейчас в любой стране мира, если наши люди организуют демонстрацию, они действуют очень активно, подключая и парламент, и зарубежный бизнес", - подчеркнул Цепкало. По его словам, результаты президентских выборов за рубежом, где проводились экзитполы, являются отражением настроений всего белорусского общества.

В ближайшее время Цепкало хотел бы посетить разные страны Европы и США, чтобы встретиться с представителями белорусской диаспоры и обсудить планы на будущее, но пока этому мешают коронавирус и ограничительные меры, введенные разными государствами для борьбы с пандемией. "Мы просим, чтобы для нас сделали исключение, но не везде на это идут. В этом плане возникают сложности. Мы находимся в Варшаве потому, что самые льготные условия по CОVID-19 нам были тут предоставлены. На уровне главного санитарного врача было решено, что мы можем сюда возвращаться, несмотря на изменения в [санитарно-эпидемиологических] режимах, которые постоянно происходят в разных странах", - рассказал он.

"Я уже во многих странах побывал бы и встретился бы со многими диаспорами, но мы и так поддерживаем связь и с британской белорусской диаспорой, и с испанской, и с немецкой, с прибалтийской, естественно, с США, с Россией, безусловно, с Украиной", - добавил Цепкало.

"Мы консолидируем [диаспору] под общие проекты. Это здорово. Потому что если раньше белорусы за границей стеснялись, что они белорусы, то сейчас они стали гордиться, что у нас начинает складываться белорусская нация, что белорусский народ выступает против диктатуры", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что все происходит не так, как во Франции или США, где протестующие переворачивают автомобили, портят, поджигают их, бьют стекла магазинов, вытаскивают технику. "В Беларуси мы видим абсолютно противоположную картину", - подчеркнул он.

Цепкало, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты, уехал из Белоруссии в конце июля, поскольку он получил информацию о готовящемся задержании. Сначала он был в России, затем перебрался на Украину. Потом он переехал в Польшу, где обсуждал в МИД республики создание польско-американского фонда для финансовой и юридической поддержки гражданского общества в Белоруссии. Цепкало также заявлял, что намерен посетить Литву, где планирует встретиться с европейскими политиками.