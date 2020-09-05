Парламент Эфиопии признал неконституционными региональные выборы в штате Тыграй

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Верхняя палата парламента Эфиопии в субботу единогласно признала неконституционными запланированные на 9 сентября региональные выборы в штате Тыграй на севере страны. Об этом сообщило Эфиопское информационное агентство.

"Считать предстоящие региональные выборы и их результаты недействительными", - говорится в принятой парламентариями резолюции.

На рассмотрение Совета федерации, собравшегося на чрезвычайную сессию, было вынесено постановление регионального правительства штата Тыграй о создании избирательной комиссии для проведения региональных выборов. Единогласным решением парламентариев это постановление признано как нарушающее конституцию.

Ранее правительство Эфиопии во главе с премьер-министром Абий Ахмедом призвало руководство штата Тыграй отказаться от проведения данных выборов.

Правительство Тыграя бойкотировало нынешнее заседание верхней палаты федерального парламента и назвало попытки не допустить выборов "объявлением войны". Согласно его планам, выборы должны пройти на будущей неделе в законодательный орган штата - Государственный совет.

Федеративная Демократическая Республика Эфиопия состоит из девяти штатов, или регионов, образованных на этнической основе, и двух мегаполисов - Аддис-Абеба и Дыре-Дауа. Регионы пользуются широкой автономией, в том числе в таких сферах, как вопросы безопасности, налоговая политика и использование земельных ресурсов. Численность населения страны достигает 104 млн человек.