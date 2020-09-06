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Кризис в Белоруссии

В Белоруссии во время акций 5 сентября до решения суда задержаны 34 человека

Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек, сообщили в МВД

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали в ходе протестных акций 5 сентября 91 человека, 34 из которых будут находиться в изоляторах до решения суда по административным делам. Об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем канале в мессенджере Telegram.

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"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных [лиц] водворены 34 человека", - отметила официальный представитель МВД.

Как уточнила Чемоданова, в субботу "протестные акции прошли в 18 населенных пунктах" Белоруссии, общее количество участников составило примерно 4 тыс. человек. При этом, по ее словам, "в столице несанкционированные мероприятия отмечались в 8 местах". Собравшиеся в 15:00 в районе Комаровского рынка граждане "проследовали до площади Независимости, где провели митинг, а затем разошлись".

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,1% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, которые проходят уже 28-й день подряд. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.

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