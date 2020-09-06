Спецтехника прибыла на площадь Независимости в Минске

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Колонна спецтехники прибыла на площадь Независимости, которая стала традиционным местом сбора протестующих, в центре белорусской столицы, передает корреспондент ТАСС в воскресенье.

Около десятка машин с личным составом внутренних войск, автозаки и несколько автомобилей скорой помощи прибыли на площадь Независимости в центре Минска. Сама площадь обнесена металлическими ограждениями, вдоль которых выставлено милицейское оцепление. Подземные переходы под площадью закрыты на вход. Автомобильное движение по проспекту нормальное. Обстановка спокойная, протестующих нет.

Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале информировала, что для сохранения правопорядка сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. "Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение дня будут перекрыты проспекты города", - говорится в сообщении.

Возле здания МВД на улице Городской вал припаркованы пять автобусов, в них загружаются отряды милиции. На въезде в город дежурят машины ГАИ, выборочно останавливая проезжающие автомобили для проверки документов.

В воскресенье оппозиция планирует в 14:00 (совпадает с мск) начать акцию "Марш единства". Точкой сбора протестующие выбрали площадь Независимости, оговорившись при этом, что если подходы к ней будут заблокированы, то демонстранты соберутся в районе улицы Немига и Дворца спорта.