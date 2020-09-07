WSJ: в США компании помогли привлечь около 350 тыс. человек для работы на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Сотни американских компаний призывают своих сотрудников записаться добровольцами для оказания помощи в проведении предстоящих президентских выборов, на это согласились уже примерно 350 тыс. человек. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье газетой The Wall Street Journal.

Как она отмечает, в данной инициативе участвуют около 800 фирм. Они согласились выплачивать своим сотрудникам зарплату в течение того времени, когда они помогают в проведении досрочного голосования или работают на избирательных участках. В список данных компаний входят Microsoft, Levi Strauss, Uber Technologies, Gap и другие.

В публикации отмечается, что к данной работе пытаются привлечь по большей части молодых людей, поскольку для них менее опасно заражение новым коронавирусом. Ранее в местные избирательные комиссии в США входили в основном пожилые люди. В свете пандемии такая работа для них опасна, констатирует издание.

Как полагают опрошенные журналистами эксперты, для проведения предстоящих выборов в США потребуется помощь примерно 460 тыс. человек.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Дональда Трампа станет демократ Джозеф Байден. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются соответственно Майкл Пенс и Камала Харрис.