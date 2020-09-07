В Европарламенте полагают, что белорусы "видят себя европейцами"

БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Белорусы сменили свою культурную самоидентификацию и теперь считают себя европейцами. Такое мнение высказал в понедельник глава Комиссии Европарламента (ЕП) по связям с Белоруссией Роберт Бедронь на слушаниях в понедельник в подкомитете ЕП по правам человека.

"Протесты, которые мы видим в Белоруссии, - речь там идет не только о государственных изменениях, но и о глубоких культурных изменениях, пересмотре самоидентификации белорусского народа. Белорусы все больше считают себя европейцами", - заявил он.

Бедронь призвал ввести "пропорциональные санкции против руководства Белоруссии", пересмотреть политику ЕС в отношении этой страны, включая перестройку порядка финансирования этой страны в рамках программ Восточного партнерства. По его мнению, "сейчас финансирование, которое поступает со стороны ЕС, используется нецелевым путем руководством Белоруссии".

В слушаниях также приняли участие четверо активистов и общественных деятелей из Белоруссии во главе с Алесем Беляцким, которые выступили по видеосвязи из миссии ЕС в Белоруссии. Они рассказали в подробностях свое видение "полицейского насилия и пыток протестующих в Белоруссии" за последний месяц, попросили Европарламент об оказании максимального давления на Минск, а также политической и финансовой поддержке. Они также призвали ЕС политически признать Координационный совет белорусской оппозиции.