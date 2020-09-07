В Сирии заявили, что президентские выборы в стране состоятся в срок в 2021 году

ДАМАСК, 7 сентября. /ТАСС/. Выборы президента Сирии состоятся в соответствии с действующей конституцией в 2021 году и будут свободными и прозрачными. Об этом заявил в понедельник вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на совместной с российскими вице-премьером Юрием Борисовым и главой МИД Сергеем Лавровым пресс-конференции в Дамаске.

"Проведение будущих президентских выборов в Сирии не связано с работой Конституционного комитета в Женеве, и они состоятся в срок в 2021 году", - подчеркнул Муаллем. По его словам, "выборы будут свободными и прозрачными, в них сможет принять участие любой гражданин, выдвижение кандидатуры которого не противоречит требованиям конституции".

Глава сирийского МИД пояснил, что все рекомендации по поправкам к Конституции Сирии, равно как и возможный текст нового основного закона, которые будут одобрены участниками работающего в Женеве Сирийского Конституционного комитета, будут затем вынесены на общенародный референдум.

"Для разработки новой конституции нет временных сроков, главное требование - это то, чтобы основной закон соответствовал чаяниям сирийского народа", - отметил Муаллем.