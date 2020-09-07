СМИ: колонна снабжения сил коалиции подорвана под Багдадом

КАИР, 7 сентября. /ТАСС/. Гражданская колонна материально-технической поддержки сил коалиции подорвана в понедельник вечером в окрестностях Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление силовых структур страны.

По их данным, самодельное взрывное устройство сработало на пути следования колонны с контейнерами одной из компаний снабжения в районе Эт-Таджи. Инцидент произошел, когда она покидала иракскую базу, где также находятся американские военнослужащие. Пострадавших в результате атаки нет, незначительные повреждения получил автомобиль охраны.

Это далеко не первая подобная атака за последние два месяца в Ираке против логистических поставок для международной коалиции под американским командованием. До сих пор никто не взял на себя ответственность за эти теракты, а власти страны ни разу не заявляли о задержании причастных к ним.

Между тем ранее ряд военизированных шиитских формирований, в том числе проиранской шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", неоднократно угрожал ударами по войскам и интересам США в Ираке, если они не покинут страну в соответствии с принятой в начале января парламентом республики резолюции. В частности, в ней было прописано требование вывода иностранных войск из страны на фоне убийства в результате удара ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.