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Выборы президента США - 2020

Бывший юрист Трампа считает, что тот будет готов начать войну ради победы на выборах

Майкл Коэн признался, что больше всего боится того, что "в 2020 году не будет мирной передачи власти"

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов будет "начать войну" ради того, чтобы удержаться на высшем государственном посту, считает бывший юрист американского лидера Майкл Коэн. Таким мнением он поделился в интервью телекомпании NBC, фрагмент которого был показан в понедельник в преддверии публикации мемуаров Коэна.

"Дональд Трамп сделает все возможное, чтобы победить", - сказал он в ответ на вопрос ведущего о том, сможет ли Трамп одержать победу на президентских выборах, намеченных на 3 ноября. "Я уверен, что сюда можно отнести махинации с бюллетенями для голосования, и считаю, что он (Трамп - прим. ТАСС) может дойти до того, что начнет войну, чтобы уберечь себя от потери должности". "Больше всего я боюсь того, что в 2020 году не будет мирной передачи власти", - заключил Коэн.

Бывший юрист Трампа еще в июле объявил, что намерен выпустить книгу. Позже он пояснил, что в критическом ключе опишет личный опыт общения с главой Белого дома. В опубликованном ранее предисловии, в частности, говорилось, что Коэн якобы был хорошо осведомлен о том, как проводилась в 2016 году предвыборная кампания Трампа. Он также утверждал, что раскроет в своей книге некие подробности, имеющие отношение к приписываемым президенту связям с Россией, наличие которых уже неоднократно опровергалось.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Часть этих денег была выплачена за молчание двум женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачные связи.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Дональда Трампа станет демократ Джозеф Байден. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются соответственно Майкл Пенс и Камала Харрис.

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СШАВыборы президента США - 2020
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