Бывший юрист Трампа считает, что тот будет готов начать войну ради победы на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов будет "начать войну" ради того, чтобы удержаться на высшем государственном посту, считает бывший юрист американского лидера Майкл Коэн. Таким мнением он поделился в интервью телекомпании NBC, фрагмент которого был показан в понедельник в преддверии публикации мемуаров Коэна.

"Дональд Трамп сделает все возможное, чтобы победить", - сказал он в ответ на вопрос ведущего о том, сможет ли Трамп одержать победу на президентских выборах, намеченных на 3 ноября. "Я уверен, что сюда можно отнести махинации с бюллетенями для голосования, и считаю, что он (Трамп - прим. ТАСС) может дойти до того, что начнет войну, чтобы уберечь себя от потери должности". "Больше всего я боюсь того, что в 2020 году не будет мирной передачи власти", - заключил Коэн.

Бывший юрист Трампа еще в июле объявил, что намерен выпустить книгу. Позже он пояснил, что в критическом ключе опишет личный опыт общения с главой Белого дома. В опубликованном ранее предисловии, в частности, говорилось, что Коэн якобы был хорошо осведомлен о том, как проводилась в 2016 году предвыборная кампания Трампа. Он также утверждал, что раскроет в своей книге некие подробности, имеющие отношение к приписываемым президенту связям с Россией, наличие которых уже неоднократно опровергалось.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Часть этих денег была выплачена за молчание двум женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачные связи.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Дональда Трампа станет демократ Джозеф Байден. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются соответственно Майкл Пенс и Камала Харрис.