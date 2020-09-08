Белорусские правозащитники заявили об ужесточении репрессий в отношении граждан страны

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Белорусские правозащитники заявили об усилении репрессий в отношении граждан со стороны власти и об участившихся задержаниях по политическим мотивам. Такая оценка событий в стране содержится в заявлении белорусского правозащитного центра "Весна", опубликованном на его сайте .

"Усилились репрессии в постизбирательный период, что привело к резкому увеличению числа задержанных, арестованных и взятых под стражу по политическим мотивам. В стране наблюдается кризис прав человека", - говорится в заявлении центра "Весна". В нем говорится, что "жертвами этих репрессивных действий становятся представители самых разных групп населения: студенты и преподаватели вузов, медицинские работники, рабочие госпредприятий, а также представители частного бизнеса".

"Мы приходим к выводу, что реальными основаниями уголовного преследования указанных граждан являются политические мотивы, направленные на прекращение их публичной деятельности", - сказано в заявлении центра "Весна".

В частности, как отмечается в документе, представителями Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля Белоруссии был задержан бизнесмен, соучредитель онлайн-изданий kyky.org и The Village Белоруссии Александр Василевич, затем член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции юрист Лилия Власова. В начале сентября в минском офисе компании PandaDoc, а также в квартирах некоторых ее сотрудников прошли обыски, позже четверо сотрудников компании Юлия Шардыко, Дмитрий Рабцевич, Виктор Кувшинов и Владислав Михалоп были задержаны. Правозащитники заявили, что признают их всех политическими заключенными.

Центр "Весна" отмечает, что с момента создания Координационного совета оппозиции, избрания им президиума их члены подвергаются жесткому давлению со стороны властей. В рамках возбужденного уголовного дела в отношении Координационного Совета неоднократно вызывали на допросы членов КС и его президиума. Члены КС неоднократно задерживались, некоторые насильно вывезены за границу, говорится в заявлении центра "Весна".