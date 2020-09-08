Латушко заявил, что Колесникова разорвала паспорт на границе с Украиной

ВАРШАВА, 8 сентября. /ТАСС/. Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова на белорусско-украинской границе разорвала свой паспорт. Об этом член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко сообщил во вторник в интервью польскому телеканалу, которое транслировалось на его странице в Instagram .

"У меня есть информация последнего часа, что ее заставили выехать на территорию Украины. Во время пересечения границы она разорвала свой паспорт. Это достойный поступок женщины, Марии Колесниковой, которая боролась до, во время и после выборов за то, чтобы у белорусов было право голоса", - сказал он.

Ранее во вторник государственный телеканал "Беларусь-1" в своем Telegram-канале сообщил, что Колесникова задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе со своими соратниками Родненковым и Кравцовым в ночь на вторник.