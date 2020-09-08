Главы МИД Турции и Конго поблагодарили друг друга по-русски по итогам встречи

АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по завершении совместной пресс-конференции поблагодарил своего коллегу из Конго Жан-Клода Гакоссо на русском языке. Гакоссо прибыл во вторник в Турцию с рабочим визитом. Трансляцию встречи вел телеканал CNN Türk.

"Спасибо большое", - сказал Чавушоглу, также повторив слова благодарности на английском и французском языках. Гакоссо в свою очередь ответил ему по-русски: "Спасибо, дорогой".

Глава МИД Турции ранее сообщал, что изучает русский язык. На встречах с представителями российской диаспоры в Анталье он периодически использует некоторые русские фразы и выражения. Его африканский коллега также владеет русским языком. В 1983 году Гакоссо окончил Ленинградский государственный университет (ЛГУ) по направлению "Журналистика".