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Главы МИД Турции и Конго поблагодарили друг друга по-русски по итогам встречи

Глава МИД Турции ранее сообщал, что изучает русский язык, а его африканский коллега окончил Ленинградский государственный университет в 1983 году

АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по завершении совместной пресс-конференции поблагодарил своего коллегу из Конго Жан-Клода Гакоссо на русском языке. Гакоссо прибыл во вторник в Турцию с рабочим визитом. Трансляцию встречи вел телеканал CNN Türk.

"Спасибо большое", - сказал Чавушоглу, также повторив слова благодарности на английском и французском языках. Гакоссо в свою очередь ответил ему по-русски: "Спасибо, дорогой".

Глава МИД Турции ранее сообщал, что изучает русский язык. На встречах с представителями российской диаспоры в Анталье он периодически использует некоторые русские фразы и выражения. Его африканский коллега также владеет русским языком. В 1983 году Гакоссо окончил Ленинградский государственный университет (ЛГУ) по направлению "Журналистика".

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