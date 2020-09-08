{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Доверенное лицо Тихановской Коновалова перестала выходить на связь

Ее местонахождение неизвестно
Светлана Тихановская AP Photo/Sergei Grits
Описание
Светлана Тихановская
© AP Photo/Sergei Grits

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Антонина Коновалова не выходит на связь, ее местонахождение неизвестно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Telegram-канале Тихановской.

На эту тему
Политический кризис в Белоруссии. Онлайн

"Пропала Коновалова Антонина Сергеевна, доверенное лицо Светланы Тихановской. Место нахождения на данный момент неизвестно", - сказано в сообщении.

Ранее представители штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико сообщили, что не знают, где находятся члены Координационного совета Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов. Во вторник государственный телеканал "Беларусь-1" в своем Telegram-канале сообщил, что Колесникова была задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе с Родненковым и Кравцовым в ночь на вторник. Родненков и Кравцов, как позднее сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, прошли необходимый пограничный контроль и проследовали на территорию Украины.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Кризис в Белоруссии
Лукашенко назвал свое появление с автоматом "порывом души"
Президент Белоруссии пояснил, что он показал, что никуда не уйдет и никому не отдаст страну
Читать полностью