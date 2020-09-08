Лукашенко сожалеет об отсутствии поддержки части населения Белоруссии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сожаление в связи с отсутствием поддержки со стороны части населения страны, хотя он вывел Белоруссию из состояния исключительно аграрной державы, какой республика была в составе СССР. Об этом сообщил корреспондент Первого канала Антон Верницкий, который участвовал в интервью с белорусским лидером.

"Он [президент Белоруссии Александр Лукашенко] <...> сожалеет о том, что его не поддержали люди, которых, по сути, как он выразился, он вывел - и всю страну, - собственно, вывел из той советской республики, исключительно аграрной", - сказал журналист в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

По словам Верницкого, Лукашенко выразил готовность вести диалог со своими сторонниками и противниками на заводах и в трудовых коллективах, "но не с людьми с улицы". "Сейчас [Белоруссия] - это очень хорошая страна, как он (Лукашенко - прим. ТАСС) сказал, просто <...> большая часть молодежи, которая сейчас ходит по улицам, это люди, которые не видели той прошлой жизни", - отметил журналист.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции. Как утверждал член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, с 9 августа в Белоруссии были задержаны более 10 тыс. человек.