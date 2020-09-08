Помпео призывает к нажиму на Иран с целью начала всеобъемлющих переговоров с ним

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Постоянная пятерка Совета Безопасности ООН и Германия должны оказывать давление на Иран, чтобы вынудить Тегеран начать всеобъемлющие переговоры по вызывающим обеспокоенность вопросам. Такое мнение выразил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео.

"Запасы урана в Иране, как сообщается, более чем в 10 раз превышают лимит, установленный СВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий - прим. ТАСС). "Евротройка" (Великобритания, Германия, Франция - прим. ТАСС) и другие страны должны очнуться и признать реальность, заключающуюся в том, что ядерной сделки более не существует, [им] следует присоединиться к нам (Соединенным Штатам - прим. ТАСС) в применении жестких санкций", - написал шеф американской дипломатии в своем Twitter. "Давление и всеобъемлющие переговоры - единственный путь вперед", - утверждал при этом Помпео.

Как передало на прошлой неделе со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) информационное агентство Reuters, по состоянию на 25 августа запасы обогащенного урана Ирана достигли 2 105,4 кг. Между тем разрешенный в соответствии с СВПД лимит составляет 202,8 кг.

СВПД был подписан постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок. В 2018 году США вышли из этого соглашения, после чего объявили о начале кампании оказания "максимального давления" на Иран, фактически направленной на его экономическое удушение.

Нынешняя администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом декларирует готовность к заключению с Ираном новой договоренности на замену СВПД и выдвигает Тегерану 12 конкретных условий подписания такого соглашения. Вашингтон требует от Тегерана, в частности, завершить обогащение урана и не заниматься переработкой плутония, остановить дальнейшую разработку ракетных вооружений, прекратить предполагаемую поддержку террористов, освободить всех удерживаемых американских граждан. Эти и остальные требования перечислил в своей программной речи в мае 2018 года Помпео.