ДНР инициирует заседание контактной группы для деэскалации ситуации в Донбассе

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика (ДНР) предлагает созвать внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 9 сентября в целях деэскалации ситуации на линии соприкосновения. Об этом во вторник сообщила глава МИД республики Наталья Никонорова.

"Завтра, 9 сентября, в 12:00 мы предлагаем созвать внеочередную встречу контактной группы с целью принятия решения по вопросу проведения совместной инспекции представителей ДНР, а также представителей Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) при содействии представителей ОБСЕ относительно фиксации устранения допущенных нарушений по продвижению позиций Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Шумы", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

Никонорова также сообщила, что соответствующее письмо с призывом уже направлено в адрес ОБСЕ. При этом в МИД ДНР отметили, что республика обладает неопровержимыми доказательствами проведения Киевом инженерных работ, запрещенных дополнительными мерами контроля перемирия. ДНР неоднократно направляла в ОБСЕ доказательства нарушений с украинской стороны, однако должной реакции не последовало, уточняют в МИД республики. "У представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ есть не только возможность, но и обязанность осуществлять объективный, прозрачный и непредвзятый мониторинг всех без исключения фактов несоблюдения достигнутых на минской площадке договоренностей. Мы надеемся, что и украинская сторона, и посредники переговоров осознают важность сохранения того хрупкого перемирия, которое было достигнуто в том числе и с их помощью, и сделают все от них зависящее для того, чтобы не допустить нового витка эскалации конфликта", - подчеркнула Никонорова.

Накануне МИД ДНР призвал Киев ликвидировать траншеи на линии соприкосновения в срок до 22:00 8 сентября, чтобы избавить республику от необходимости пойти на крайние меры и открыть огонь для уничтожения этих инженерных сооружений.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ силам республики открыть огонь для уничтожения инженерных сооружений украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы, возведенных там в нарушение договоренностей. Пушилин призвал киевских силовиков с 08:00 7 сентября обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. В офисе президента Украины заявили в воскресенье, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не обнаружила изменений в части позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы на линии соприкосновения в Донбассе.