В Южной Корее заявили, что продолжат искать пути денуклеаризации с Вашингтоном

СЕУЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Республика Корея и США договорились продолжить поиск путей денуклеаризации Корейского полуострова и установления прочного мира в регионе. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

По его словам, соответствующая договоренность достигнута в ходе телефонного разговора, который провели советник по вопросам национальной безопасности южнокорейского лидера Со Хун и его американский коллега Роберт О'Брайен.

"Стороны указали на необходимость продолжения поисков различных вариантов денуклеаризации, согласившись, что предстоящие несколько месяцев будут критически важными в этом процессе", - подчеркивается в сообщении. Собеседники также подтвердили важность двустороннего военного альянса Сеула и Вашингтона, говорится в документе.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. В ходе него лидеры двух стран Ким Чен Ын и Дональд Трамп подписали итоговую совместную декларацию. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако второй саммит КНДР и США в Ханое закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но встреча рабочих групп в Стокгольме не принесла результатов.