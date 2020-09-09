Власти Кипра заявили, что будут и дальше принимать военные корабли России в своих портах

НИКОСИЯ, 9 сентября. /ТАСС/. Республика Кипр будет и дальше принимать российские военные корабли в своих морских портах. Об этом заявил в среду в эфире национального радио глава МИД островного государства Никос Христодулидис.

Запрета на пребывание российских кораблей в кипрских портах добивается Вашингтон, выдвигая его в качестве одного из условий для полного снятия эмбарго на поставки американских вооружений на Кипр.

По словам Христодулидиса, Кипр всегда оказывал поддержку судам любых стран по гуманитарным соображениям и не собирается отказываться от такого подхода. "Это то, что мы делали раньше и что мы продолжим делать", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что отдельного соглашения с Москвой по этому вопросу пока нет, однако стороны ведут диалог по теме. При этом Христодулидис подчеркнул, что Россия не использует кипрские порты для своих операций, поскольку у нее есть морская база в Сирии.

1 сентября госсекретарь США Майкл Помпео проинформировал президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса о решении временно снять на 2021-й финансовый год ограничения на экспортные поставки Кипру нелетальной оборонной техники и оказание услуг в этой сфере. На следующий день посол США в Никосии Джудит Гарбер на пресс-конференции, посвященной решению Вашингтона о частичном снятии эмбарго, сказала, что Вашингтон по-прежнему продолжает настоятельно призывать официальную Никосию лишить российские военные корабли права швартоваться в портах Республики Кипр.

В минувший вторник, 8 сентября, находившийся на Кипре с рабочим визитом глава российского МИД Сергей Лавров заявил на встрече с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, что Москву очень тревожит, что США пытаются стравливать страны друг против друга и в целом продвигать линию "кто не с нами, тот против нас", заставляя следовать ей всех остальных. Министр назвал такую позицию прискорбной, подчеркнув, что единственным путем урегулирования проблем в любой точке мира является "поиск компромиссов, поиск баланса интересов".