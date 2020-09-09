На Украине заявили, что прибегнут к другим решениям, если не договорятся мирно по Донбассу

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Украинские власти прибегнуть к другим решениям, если не удастся договориться об урегулировании ситуации в Донбассе. Об этом в среду заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы должны попытаться договориться с РФ, чтобы они ушли из нашего дома. Если это не удастся, то мы имеем полное право прибегнуть к нашим проектам решений СНБО. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы решить все мирным путем", - заявил Данилов.

По его словам, сейчас сценарий урегулирования ситуации на востоке Украины разворачивается по первому сценарию СНБО. Однако, он отказался рассказывать, какие еще варианты развития событий были приняты Советом нацбезопасности и обороны.

"Я не могу разглашать, что будет дальше", - сказал Данилов.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях выразил надежду, что война в Донбассе завершится до конца 2020 года.

3 декабря 2019 года в офисе президента состоялось координационное совещание, во время которого утвердили пять сценариев реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Как отметила пресс-служба офиса президента, на совещании была подчеркнута недопустимость решения проблемы неподконтрольных территорий военным путем и необходимость достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами.