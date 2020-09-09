Фракция Европарламента выдвинула Тихановскую, Колесникову и Цепкало на премию Сахарова

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Фракция Европарламента "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" выдвинула лидеров белорусских акций протеста Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало на премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Соответствующее сообщение разместила в среду на своей странице в Twitter член этой фракции Кати Пири.

"Отважные женщины Белоруссии, возглавляемые Светланой Тихановской, Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало, станут нашими номинантами на премию Сахарова 2020 года", - написала она.

Краткий лист номинантов будет утвержден в октябре, а объявление лауреатов и вручение премии должно состояться в ноябре на сессии Европарламента.

Ранее в среду другой евродепутат и лидер крупнейшего наднационального политического объединения - Европейской народной партии - Дональд Туск выступил с собственной инициативой, предложив номинировать семью Тихановских на Нобелевскую премию мира.

Премия "За свободу мысли" была учреждена Европарламентом в 1988 году в честь советского диссидента Андрея Сахарова. Она вручается лицам, внесшим "исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару". В разные годы на эту премию номинировались члены панк-группы Pussy Riot, бывшая украинская летчица Надежда Савченко, белорусский оппозиционер Алесь Беляцкий и российский экс-губернатор Борис Немцов. В 2019 году ее лауреатом стал осужденный в РФ за терроризм проукраинский активист Олег Сенцов.