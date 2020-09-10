Турецкая часть Кипра приостановила прием пассажирских авиарейсов до 13 сентября

По ее информации, директор Департамента гражданской авиации ТРСК Мустафа Софи сообщил о том, что турко-кипрские власти распространили авиационное уведомление с информацией о приостановке пассажирских полетов в аэропорт Эрджан (греческое название - Тимбу). При этом он пояснил, что в ближайшие дни самолеты смогут выполнять вывозные рейсы, то есть прилетать на север Кипра пустыми, а вылетать в обратный путь уже вместе с пассажирами.

Причиной временного запрета на полеты стало чрезмерное скопление в Эрджане прилетевших из-за рубежа авиапассажиров, которых, по установленным в ТРСК правилам, должны были продержать на карантине в течение одной-двух недель в специально отведенных для этого отелях. Однако на фоне резкого ухудшения эпидемической обстановки в турецкой части острова свободных мест в этих "карантинных гостиницах" не осталось, и прилетевшие на остров люди оказались в своеобразной ловушке. Переполненность этих отелей объясняется также тем, что в них направляются не только авиапассажиры, но и те турки-киприоты, у которых был выявлен коронавирус, плюс еще по 10-15 человек, с которыми они контактировали. По словам главы турко-кипрского МИД Кудрета Озерсая, в "карантинных гостиницах" на данный момент находятся от 400 до 450 человек.

Для тех зараженных, кто нуждается в профессиональной медицинской помощи, не хватает больничных коек. Помимо палат в городской больнице турецкой части Никосии турко-кипрские власти создали на фоне ускорения темпов распространения вируса второй центр для инфицированных, который оборудован отделением интенсивной терапии, однако в нем всего 22 места. Третий же подобный центр появится не ранее чем через месяц.

В среду в турецкой части Кипра было выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом, а во вторник - 38, что стало наивысшим показателем суточного прироста инфицированных в ТРСК за весь период с начала пандемии. В тот же день премьер-министр ТРСК Эрсин Татар сообщил о том, что для разрешения создавшегося кризиса уже принято решение всех прилетевших на север Кипра авиапассажиров, у которых тест подтвердил наличие коронавируса, отправлять на лечение в Турцию.