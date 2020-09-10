Помпео выразил главам МИД стран ВАС обеспокоенность действиями КНР в Южно-Китайском море

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео на проходившем в виртуальном формате 10-м совещании руководителей внешнеполитических ведомств стран Восточноазиатского саммита (ВАС) заявил об обеспокоенности США в связи с деятельностью КНР в Южно-Китайском море. Об этом сообщила в среду пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь Помпео присоединился к нескольким странам АСЕАН и многим другим партнерам в выражении беспокойства в связи с агрессивной деятельностью КНР в Южно-Китайском море. Он повторил, что США, в соответствии с решением международного трибунала, рассматривают обширные морские претензии Пекина в Южно-Китайском море как незаконные", - говорится в сообщении. Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства выразил беспокойство в связи с принятием закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, а также "задержаниями продемократически настроенных студентов, отсрочкой на год выборов и исключением продемократических кандидатов".

Помимо этого, Помпео "вместе с другими министрами призвал <...> КНДР к отказу от своих программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет, чего требуют резолюции СБ ООН".

В последние месяцы США к раздражению Пекина заметно усилили свое присутствие в Южно-Китайском море, которое является объектом территориальных споров ряда государств региона о принадлежности расположенных там групп островов. Американские корабли, как утверждает Вашингтон, проводят там операции по "обеспечению свободы судоходства".