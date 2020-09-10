Тайвань утверждает, что истребители армии Китая снова приближались к району острова

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 сентября. /ТАСС/. Тайваньские военные второй день подряд зафиксировали приближение самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к району острова и выразили обеспокоенность данными инцидентами. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении на сайте оборонного ведомства в Тайбэе.

По его данным, китайские истребили Су-30 и транспортный самолет "Юнь-8" пролетели в пределах декларируемой регионом опознавательной зоны ПВО в воздушном пространстве над Тайваньским проливом к юго-западу от острова. В среду в том же районе тайваньские военные, по их утверждению, отслеживали группу истребителей "Цзянь-10" и Су-30.

Тайбэй призвал Пекин прекратить действия, "дестабилизирующие ситуацию" в регионе. Министерство обороны КНР не комментирует инциденты.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, считается неотъемлемой частью китайской территории.

Концепция опознавательной зоны ПВО, в которой идентифицируются гражданские воздушные суда, не закреплена международным правом. Протяженность таких зон декларируется конкретными странами или территориями и необязательно ограничивается их пределами.