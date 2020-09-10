Швеция планирует заморозить финансирование еще одного проекта в Белоруссии

Речь идет о сотрудничестве с Минским государственным университетом, целью которого является "повышение уровня знаний о правах человека в академическом мире" и финансирование которого осуществляется через Институт Рауля Валленберга. На данный момент по проекту в течение пятилетнего периода уже выплачено 44 миллиона крон ($5 млн), а осенью на него должно было быть направлено еще 5 млн крон ($457 тыс.).

"В данном случае, особенно в свете последних событий - демонстраций и прочего, мы думаем, что есть причина приостановить и этот проект, - пояснила глава восточноевропейского подразделения SIDA Кристина Даниэльссон. - Мы видим, что эти выборы и их последствия в виде лишения свободы и эскалации насилия против собственного населения противоречат тому, что было раньше. Так что для нас это поворотный момент".

В августе было объявлено о замораживании средств на две программы - в области сотрудничества с центробанком Белоруссии и поддержки бизнес-сообщества страны. Как сообщила шведская сторона, размер выплат по ним достигал соответственно 22,5 млн шведских крон и 3 млн шведских крон ($2,6 млн и $347 тыс.). Национальный банк Белоруссии заявил, что не ведет реализацию программ и проектов с правительством Швеции и ему не известно о замораживании средств, о котором сообщили в Стокгольме.

Общая помощь Белоруссии со стороны Швеции составляет 120 млн крон ($13,9 млн).