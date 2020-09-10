Зеленский посетит с визитом Вену 15 сентября

ВЕНА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Вену в следующий вторник, 15 сентября, и проведет переговоры с австрийским руководством. Об этом сообщило в четверг Австрийское агентство печати со ссылкой на канцелярию президента страны.

Как официально уведомила австрийская сторона, это будет первый визит Зеленского в Вену по приглашению президента Австрии Александера Ван дер Беллена. Украинский лидер встретится также с канцлером Себастьяном Курцем и первым председателем Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфгангом Соботкой.

"Двусторонние отношения обеих стран очень хорошие", - подчеркнули в канцелярии австрийского президента. В ходе визита Зеленский и Ван дер Беллен обсудят вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины, ситуацию в Крыму. Согласно заявлению канцелярии, Вена поддерживает территориальную целостность Украины.