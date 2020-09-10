В комитете считают, что выдвинуть Тихановских на Нобелевскую премию мира может ЕС

ХЕЛЬСИНКИ, 10 сентября. /ТАСС/. Выдвижение кандидата на Нобелевскую премию мира от Евросоюза, согласно действующим правилам, могло бы произойти по инициативе руководства ЕС. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Норвежском нобелевском комитете, комментируя предложение лидера крупнейшей наднациональной партии ЕС - консервативной Европейской народной партии - Дональда Туска выдвинуть Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира.

По мнению Туска, это будет "сильный сигнал, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея Тихановского, который еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, которые приняли участие в самом мирном движении в истории".

"Поскольку, согласно правилам, право на выдвижение кандидата есть у члена правления организации, получавшей премию ранее (ЕС получил Нобелевскую премию мира в 2012 году - прим. ТАСС), то, полагаю, от Евросоюза это мог бы быть президент ЕС (имеется в виду председатель Европейского совета Шарль Мишель - прим. ТАСС)", - сказала представитель комитета, отвечая на вопрос, может ли какой-либо орган ЕС выдвинуть кандидата на премию. При этом, добавила она, от лица ЕС номинировать кандидатуру не может, например, рядовой член Европарламента. Кроме того, кандидатов могут выдвигать также члены национального парламента или правительства, бывшие и действующие члены Норвежского нобелевского комитета и его консультанты, лауреаты премии мира предыдущих лет, члены национальных парламентов, университетские профессора, специализирующиеся на истории, философии, юриспруденции или теологии.

В 2012 году от имени Евросоюза Нобелевскую премию мира получали одновременно председатели трех основных институтов ЕС: глава Европейского совета Херман ван Ромпёй, руководитель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и спикер Европарламента Мартин Шульц.

Представитель Норвежского нобелевского комитета прокомментировала и информацию о том, что норвежский депутат, член Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Йедде номинировал на премию 2021 года президента США Дональда Трампа. Она отметила, что он как член парламента имеет право на выдвижение кандидата. "Если Нобелевский комитет получает официальную заявку о кандидате, то кандидатура считается принятой", - добавила она. Тюбринг-Йедде в среду сообщил, что заявка им была направлена.

"Выдвинуть кандидата на будущий год можно до 31 января, после чего составляется короткий список, но содержащиеся в нем имена не разглашаются, известно в итоге становится только имя лауреата премии. Список номинантов по правилам держится в секрете 50 лет", - указали в Нобелевском комитете.