СМИ: делегация афганских властей отправится в Доху на переговоры с талибами 11 сентября

ТАСС, 10 сентября. Делегация правительства Афганистана в пятницу направится в столицу Катара Доху, где должны начаться ее переговоры с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) о восстановлении мира в стране. Об этом в четверг сообщил афганский телеканал Tolo News.

Как отмечает телеканал, ожидается, что межафганский диалог начнется на следующий день после прибытия делегации афганского правительства в столицу Катара.

В понедельник пресс-секретарь президента Афганистана Седика Седдики заявил, что делегация афганского правительства "полностью готова" к переговорам с представителями движения "Талибан", и все технические проблемы перед переговорами в Дохе разрешены.

Одной из причин отсрочки диалога было требование талибов выпустить из тюрьмы шестерых радикалов, против чего выступали Австралия и Франция. Однако, как стало известно Tolo News, упомянутые сторонники движения "Талибан" в четверг были доставлены из Кабула в Доху.

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.