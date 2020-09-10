WP: США изучают возможность переноса штаба Африканского командования из Германии

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают возможность передислокации штаба Африканского командования (АФРИКОМ) своих вооруженных сил, размещающегося в настоящее время в Штутгарте (Германия). Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post.

Ссылаясь на действующих и отставных представителей военных кругов США, она пишет, что такой перенос обойдется как минимум в $1 млрд. Изучаются планы перемещения штаба АФРИКОМ в Испанию, Италию, Бельгию или Великобританию, уточнили двое американских военных должностных лиц. Еще один такой источник заявил газете, что будет изучен и вариант переноса штаба в США, однако командующие предпочитают, чтобы этот объект находился ближе к Африке.

Министр обороны США Марк Эспер объявил 29 июля о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих. По словам Эспера, примерно 6,4 тыс. из них вернутся на родину, около 5,6 тыс. будут передислоцированы в Италию и Бельгию, при этом в ФРГ останутся максимум 25 тыс. военнослужащих США. О подготовке таких планов предупреждал в середине июня президент США Дональд Трамп, который неоднократно критиковал Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.

Американские власти также неоднократно заявляли сначала о намерении перебросить часть выводимых из ФРГ сил в Азиатско-Тихоокеанский регион в целях усиления сдерживания Китая. Однако затем о таких замыслах администрация США упоминать перестала. Судя по всему, теперь речь идет только о передислокации этих сил в другие государства Европы. ВС США также собираются перенести штаб своего Европейского командования из Штутгарта в Монс (Бельгия).