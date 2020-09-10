Трамп продлил на год введенный после терактов 11 сентября режим чрезвычайного положения

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года.

"Террористическая угроза, которая привела к введению режима чрезвычайного положения 14 сентября 2001 года, сохраняется, - подчеркнул глава администрации в уведомлении Конгрессу США, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Полномочия, которые были задействованы после введения чрезвычайного положения, продолжают играть критически важную роль для возможности Вооруженных сил США выполнять свои основные задачи по противостоянию сохраняющейся угрозе терроризма на территории США и во всем мире. По этой причине я посчитал необходимым, чтобы действие чрезвычайного положения, введенного 14 сентября 2001 года в ответ на террористические атаки, продолжалось", - добавил Трамп.

Режим ЧП дает президенту некоторые дополнительные юридические полномочия, которыми он может в любой момент воспользоваться.

Чрезвычайное положение было введено в США спустя три дня, после того как террористы захватили самолеты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон. Еще один самолет рухнул в штате Пенсильвания. В общей сложности в результате тех терактов погибли около 3 тыс. человек. Президент Джордж Буш - младший тогда объяснил решение о необходимости ЧП "сохраняющейся непосредственной угрозой новых нападений на Соединенные Штаты".

Согласно действующему закону, режим ЧП автоматически прекращается, если президент страны в течение 90 дней после очередной трагической даты - 11 сентября - не направит в Конгресс и не распорядится опубликовать в Федеральном реестре, где собраны официальные документы американского правительства, уведомление о необходимости его продления еще на год.