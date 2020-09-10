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Эскалация напряженности в Средиземноморье
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Макрон выразил готовность Южной Европы к "ответственному диалогу" с Турцией

При этом французский лидер подчеркнул, что в этой позиции "нет какой-либо наивности"

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Франция намерена вступить в "ответственный диалог" с Турцией для снижения напряженности в Восточном Средиземноморье.

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Об этом заявил в четверг французский лидер Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита стран Южной Европы (MED 7), который состоялся на Корсике с участием Франции, Греции, Италии, Испании, Кипра, Мальты и Португалии.

"Наши страны выразили желание вновь начать ответственный диалог и найти пути к обеспечению баланса интересов", - сказал Макрон. При этом он подчеркнул, что в этой позиции "нет какой-либо наивности".

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КипрТурцияГрецияФранцияМакрон, ЭмманюэльЭскалация напряженности в Средиземноморье
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