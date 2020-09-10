Помпео: участники межафганских переговоров не должны упустить возможность урегулирования

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Участники межафганских переговоров, которые начнутся в катарской столице Дохе 12 сентября, не должны упустить возможность мирного урегулирования ситуации в центральноазиатской республике. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Соединенные Штаты приветствуют объявление о том, что мирные переговоры по Афганистану начнутся 12 сентября. Начало этих переговоров знаменует собой историческую возможность для Афганистана положить конец четырем десятилетиям войны и кровопролития. Народ Афганистана слишком долго нес бремя войны. Они жаждут мира", - считает шеф американской дипломатии.

По его мнению, участники переговоров "не должны упустить возможность достичь прочного мира" с помощью политического процесса, который будет учитывать взгляды всего афганского общества, "включая женщин, этнические и религиозные меньшинства". "Я настоятельно призываю участников переговоров продемонстрировать прагматизм, сдержанность и гибкость, которые потребуются этому процессу для успеха", - отметил глава внешнеполитического ведомства США, добавив, что Вашингтон "готов оказать помощь в случае поступления соответствующей просьбы".

"Соединенные Штаты напоминают об обязательствах афганского правительства и талибов (радикальное движение "Талибан", запрещено в РФ - прим. ТАСС) о том, что террористы никогда больше не смогут использовать афганскую землю для угроз Соединенным Штатам или их союзникам. Настало время мира для Афганистана", - заключил Помпео.

В понедельник пресс-секретарь президента Афганистана Седика Седдики заявил, что делегация "полностью готова" к переговорам с представителями движения "Талибан" и все технические проблемы перед переговорами в Дохе урегулированы. Одной из причин отсрочки диалога было требование талибов выпустить из тюрьмы шестерых радикалов, против чего выступали Австралия и Франция. Однако, как стало известно телеканалу TOLOnews, упомянутые сторонники движения "Талибан" в четверг были доставлены из Кабула в Доху.

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы гарантируют, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. В соответствии с соглашением, до начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.