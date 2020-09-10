Трамп выдвинул кандидатуру сторонника вывода войск из Афганистана на пост посла в Кабуле

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в четверг выдвинул на пост посла в Афганистане кандидатуру Уильяма Ругера, который ранее заявлял о необходимости полного вывода американских войск из этой страны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о своем намерении выдвинуть на ключевую должность в своей администрации [кандидатуру] Уильяма Ругера (штат Вирджиния) - на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Исламской Республике Афганистан", - отмечается в документе.

Ругер в данный момент занимает пост вице-президента по исследовательской работе в американском Институте имени Чарльза Коха. Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal, американская сторона уведомила власти Афганистана о данных планах. Ругер в течение трех месяцев проходил необходимые проверки. Его назначение сначала должно получить одобрение Сената Конгресса США.

На сайте американского посольства в Афганистане сообщается, что в настоящее время временным поверенным в делах США является Росс Уилсон. США сократят свой контингент в центральноазиатской республике с 8,6 до 4,5 тыс. военнослужащих к ноябрю, заявил в среду глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи.

В феврале в Дохе США и радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана.