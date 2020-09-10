Главы Совета по примирению и МИД Афганистана примут участие в межафганских переговорах

ТАСС, 10 сентября. Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла и министр иностранных дел страны Мохаммад Ханиф Атмар в пятницу отправятся в столицу Катара в составе правительственной делегации для межафганских переговоров. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в четверг на сайте офиса президента Афганистана Ашрафа Гани.

"В церемонии открытия переговоров между делегациями правительства Афганистана и движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла, министр иностранных дел Мохаммад Ханиф Атмар, специальный представитель президента по делам мира Абдул Салам Рахими и министр по делам мира Сейед Саадат Мансур Надери будут представлять правительство Афганистана", - говорится в сообщении.

Ранее МИД Катара подтвердил, что межафганские переговоры начнутся в Дохе в субботу, 12 сентября.

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы гарантируют, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. В соответствии с соглашением, до начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.