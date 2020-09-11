Трамп заявил, что не вмешивается в расследование слежки за его штабом в 2016 году

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не вмешивается в ход расследования обстоятельств начала национальными спецслужбами слежки за его избирательным штабом в 2016 году. С таким заверением глава американской администрации выступил в четверг на пресс-конференции в Белом доме.

Трампа попросили уточнить, есть ли у него доверие к данному разбирательству, которое ведет спецпрокурор Джон Дарем. "Не могу вам этого сказать. Должен видеть [результаты расследования]. Я не вовлечен в это. Я намеренно не стал в это вмешиваться", - заявил в ответ американский лидер. Дарем ведет данную проверку с мая 2019 года по поручению министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра.

При этом республиканец Трамп в очередной раз обрушился с резкой критикой на своих политических оппонентов в Демократической партии США и симпатизировавших им сотрудников американских компетентных органов, которые, по сути, вмешались в 2016 году в политический процесс в стране. "Могу сказать следующее: они (такие сотрудники спецслужб и органов власти США - прим. ТАСС) лгали, мошенничали, устраивали утечки [информации], они шпионили за моей [избирательной] кампанией и были пойманы", - подчеркнул президент. По его оценке, "никогда в истории ничего подобного не было", налицо "крупнейший политический скандал в истории страны". "<...> Это [государственная] измена, и можно использовать [для описания случившегося] и другие слова", - убежден Трамп. На его взгляд, эти лица "стремились свалить нынешнюю [американскую] администрацию, надлежащим образом избранную администрацию".

"Что будет говориться в докладе Дарема, я не знаю", - признал Трамп. "Возможно, это будет больше, чем доклад. Может быть, окажется так, что это будет нечто гораздо большее, чем доклад", - предположил он.

"Если люди (виновные в необоснованных действиях против текущей администрации США американские госчиновники - прим. ТАСС) не заплатят высокую цену, то это произойдет вновь. А этого никогда не должно случиться опять с президентом", - считает хозяин Белого дома.

В октябре минувшего года стало известно, что проверка Дарема превратилась в уголовное разбирательство.

Обвинения американской разведки

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший директор ФБР Роберт Мюллер, которого назначили для этого на пост спецпрокурора. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход голосования.

Никаких доказательств причастности властей России к предполагаемому вмешательству в ход американских выборов 2016 года администрация США ни разу не представила.