Трамп обсудил урегулирование на Ближнем Востоке с королем Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом урегулирование на Ближнем Востоке в свете соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ. Об этом американский лидер сообщил в четверг журналистам на пресс-конференции в Белом доме.

"На следующей неделе в Белом доме у нас будет подписание [соглашения] между ОАЭ и Израилем, и к этому могут присоединиться другие страны. И я скажу вам, что страны, которые хотят участвовать, выстраиваются в очередь", - утверждал он.

"Так что вы увидите, что другие страны будут присоединяться в достаточно короткие сроки. И можно будет достичь мира на Ближнем Востоке. Я думаю, что в конечном счете достаточно большое число стран присоединится, а они будут присоединяться, я поговорил с королем Саудовской Аравии, так что переговоры ведутся, мы только что начали диалог, и они будут участвовать", - добавил Трамп.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп 15 сентября примет в Вашингтоне представителей руководства Израиля и ОАЭ для проведения церемонии подписания соглашения о полной нормализации отношений между двумя странами.

13 августа президент США объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Сделка, в которой, по сути, участвуют три стороны, получила на Западе название "Авраамовых соглашений" - как напоминание о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама.