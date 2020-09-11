МИД Франции выступил против освобождения талибов, осужденных за убийство французов

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Франция выступает против освобождения властями Афганистана талибов, осужденных за убийство французских граждан. Об этом говорится в заявлении французского МИД, распространенном в четверг пресс-службой министерства.

В коммюнике отмечается, что "афганские власти освободили заключенных, которые были осуждены за убийство французского гуманитарного работника, находившегося в Афганистане с миссией Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев".

"Франция вновь заявляет о том, что решительно выступает против освобождения лиц, осужденных за совершение преступлений против французских граждан, в частности против военнослужащих и гуманитарных работников, которые самоотверженно работали вместе с нашими афганскими партнерами в целях обеспечения безопасности и помощи нуждающемуся населению", - указывается в заявлении. В нем подчеркивается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан "четко заявили об этом афганским коллегам во время телефонных переговоров".

3 сентября телеканал "1-TV" сообщил, что власти Афганистана освободили почти 5 тыс. заключенных талибов в соответствии с достигнутым с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) соглашением.

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.