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СМИ: средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку к востоку от Алеппо

По данным агентства SANA, удары наносят израильские ВВС
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© AP Photo/Hassan Ammar, архив

БЕЙРУТ, 11 сентября. /ТАСС/. Сирийские силы противовоздушной обороны отражают ракетную атаку в провинции Алеппо. Об этом проинформировало в пятницу агентство SANA. По его данным, удары наносят израильские ВВС.

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"Наши средства ПВО открыли огонь по вражеским целям к востоку от города Алеппо", - говорится в сообщении. В нем указывается, что сирийским зенитчикам удалось поразить несколько израильских ракет, прежде чем они достигли наземных объектов.

ПВО Сирии отразили в мае ракетную атаку со стороны Израиля, причем события тогда тоже разворачивались в провинции Алеппо. По сведениям SANA, удары были нанесены по военным складам в районе Эс-Сафира к юго-востоку от города. Атаке подвергся также научно-исследовательский центр в окрестностях Алеппо.

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