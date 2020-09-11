СМИ: средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку к востоку от Алеппо

БЕЙРУТ, 11 сентября. /ТАСС/. Сирийские силы противовоздушной обороны отражают ракетную атаку в провинции Алеппо. Об этом проинформировало в пятницу агентство SANA . По его данным, удары наносят израильские ВВС.

"Наши средства ПВО открыли огонь по вражеским целям к востоку от города Алеппо", - говорится в сообщении. В нем указывается, что сирийским зенитчикам удалось поразить несколько израильских ракет, прежде чем они достигли наземных объектов.

ПВО Сирии отразили в мае ракетную атаку со стороны Израиля, причем события тогда тоже разворачивались в провинции Алеппо. По сведениям SANA, удары были нанесены по военным складам в районе Эс-Сафира к юго-востоку от города. Атаке подвергся также научно-исследовательский центр в окрестностях Алеппо.