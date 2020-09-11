Южная Корея и США сформируют группу по проблемам двустороннего альянса

СЕУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Республика Корея и США создадут консультативную группу на уровне директоров департаментов внешнеполитических ведомств, которая будет заниматься вопросами развития двустороннего сотрудничества. Соответствующая договоренность достигнута в ходе состоявшихся в Вашингтоне переговоров заместителя министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гона и помощника госсекретаря США Стивена Бигэна, передает в пятницу телеканал KBS.

После переговоров южнокорейский дипломат пояснил журналистам, что в рамках консультативной группы Сеул и Вашингтон будут постоянно обмениваться мнениями по различным вопросам, касающимся деятельности двустороннего альянса. Группа будет работать отдельно от рабочей группы по проблемам, связанным с КНДР, и у нее будут другие задачи.

Чхве Чжон Гон отметил, что альянс двух стран на протяжении последних семи десятилетий играет ключевую роль в обеспечении мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Коснувшись хода переговоров о разделении оборонных расходов, он отметил, что этот вопрос должен быть "решен справедливо".

Вашингтон с 2018 года требует от Сеула повышения доли взносов на содержание 28-тысячного воинского контингента США в Республике Корея. Южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). По данным СМИ, в прошлом году Вашингтон потребовал увеличить вклад Сеула примерно до $5 млрд. Переговоры на эту тему между двумя странами зашли в тупик, поскольку в Сеуле считают эту сумму чрезмерно завышенной.

Войска США находятся в Южной Корее со времен Корейской войны 1950-1953 годов. Условия их пребывания регулируются соглашением, подписанным двумя странами 26 января 1950 года.