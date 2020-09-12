Парламент Перу проголосовал за начало процесса импичмента президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 сентября. /ТАСС/. Конгресс (однопалатный парламент) Перу принял к рассмотрению проект резолюции об отстранении от должности президента страны Мартина Вискарры в связи с "моральной неспособностью" занимать этот пост. Соответствующее решение было принято в пятницу на заседании, которое транслировалось на канале парламента в YouTube.

"65 парламентариев проголосовали за, 36 - против, 24 воздержались. Таким образом, резолюция была принята", - сказал председатель Конгресса Мануэль Мерино де Лама. Согласно перуанскому законодательству, для одобрения данной инициативы требовалась поддержка как минимум 52 депутатов.

По мнению авторов резолюции, Вискарра "препятствовал уголовному и парламентскому расследованию дела о певце Ричарде Свинге". Проверку просили начать из-за подозрений, что Министерство культуры Перу заключило контракт с исполнителем, настоящее имя которого Ричард Сиснерос, нарушив действующие нормы. Резолюция о запуске процесса импичмента была внесена после того, как были обнародованы аудиозаписи, на которых Вискарра, в частности, признает, что встречался с Сиснеросом, хотя публично отрицал это.

Теперь парламентариям предстоит определить дату решающего голосования по вопросу об отставке Вискарры, которому будет дана возможность выступить перед Конгрессом. Для смещения президента Перу с должности данную инициативу должны поддержать не менее 87 из 130 парламентариев. В случае импичмента обязанности главы государства будет исполнять председатель Конгресса.

Президент Перу назвал план объявить ему импичмент "подлой попыткой дестабилизировать ситуацию в стране". "Я не уйду в отставку", - заявил он до начала голосования в Конгрессе. Он подчеркнул, что его слова в аудиозаписях были вырваны из контекста.

Вискарра, с 2016 года занимавший пост первого вице-президента, принял полномочия главы государства после отставки экс-президента Педро Кучински, в отношении которого также был запущен процесс импичмента, в марте 2018 года. Отношения Вискарры и Конгресса всегда были напряженными. 30 сентября 2019 года, когда парламентарии отложили голосование по очередному вотуму доверия правительству, президент в соответствии с конституцией объявил о роспуске Конгресса и назначил досрочные выборы, которые состоялись 26 января. Новые президентские и парламентские выборы в Перу должны состояться 11 апреля 2021 года.