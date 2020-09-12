Reuters: полиция Греции применила слезоточивый газ во время протеста мигрантов на Лесбосе

ТАСС, 12 сентября. Греческая полиция использовала слезоточивый газ в ходе акции протеста мигрантов, оставшихся без крова после пожара в лагере Мориа на греческом острове Лесбос. Об этом в субботу информировало агентство Reuters.

По его данным, стражи порядка распылили газ, когда некоторые протестующие предприняли попытку пройти по заблокированной сотрудниками правоохранительных органов дороге, ведущей к городу Митилини.

В ночь на среду в лагере Мориа на греческом острове Лесбос возник сильный пожар. Лагерь практически полностью сгорел. Большое количество мигрантов бежало в окрестные горы. Многие также направились в город Митилини, однако им перегородили путь отряды полиции. В результате несколько сотен мигрантов расположились на шоссе. Предполагается, что возгорание произошло из-за поджогов в ходе волнений мигрантов, вызванных объявлением о том, что 35 человек в лагере заразились коронавирусом и будут изолированы вместе с членами их семей.