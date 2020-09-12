В Египте 12 лидеров "Братьев-мусульман" приговорили к пожизненному заключению

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Духовный наставник объявленной в Египте вне закона исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) Мухаммед Бадиа и еще 11 ее лидеров приговорены в субботу египетским судом к пожизненному заключению по делу об атаке на полицейское управление в Порт-Саиде в 2013 году. Об этом сообщил информационный портал Al-Youm Al-Sabia.

В числе осужденных ряд членов высшего руководства ассоциации, в том числе Мухаммед аль-Бельтаги и проповедник Сафуат Хигази. Еще 59 обвиняемых приговорены к срокам заключения от шести месяцев до трех лет. Суд повторно рассматривал уголовное дело о нападении на полицейский участок в Порт-Саиде, в ходе которого были убиты пятеро сотрудников правоохранительных органов. В 2015 году руководителей "Братьев-мусульман" приговорили к пожизненному заключению, но они обжаловали вердикт, после чего дело было отправлено на пересмотр.

С момента отстранения военными от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси в июле 2013 года судебные органы Египта вынесли сотни смертных приговоров и вердиктов о длительных сроках заключения, в том числе пожизненных, затронувших как рядовых членов "Братьев-мусульман", так и лидеров ассоциации. Против них выдвинули массу обвинений - от разжигания насилия, преднамеренного убийства и пыток до побегов из тюрем и шпионажа.

На счету 76-летнего Бадиа уже несколько смертных приговоров и пожизненных заключений. Несколько заведенных на него дел были направлены на пересмотр, ряд вердиктов смягчили или вовсе отменили.