Al Jazeera: Палестина отозвала посла из Бахрейна

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Палестина отозвала своего посла из Бахрейна в связи с решением Манамы нормализовать отношения с Израилем. Как сообщил в субботу телеканал Al Jazeera, палестинский посол покинул столицу королевства.

11 сентября президент США Дональд Трамп объявил о достижении при американском посредничестве договоренности между Бахрейном и Израилем об установлении дипломатических отношений. 13 августа Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Палестина жестко осудила решение двух арабских государств нормализовать отношения с Израилем. Практически сразу после объявления из Абу-Даби был отозван палестинский посол.

На министерском заседании ЛАГ 9 сентября Палестина продвигала свой вариант резолюции с осуждением эмиратско-израильского соглашения, однако арабские страны после нескольких часов обсуждения так и не пришли к консенсусу, главным образом, в вопросе включения в проект резолюции пункта с осуждением выхода ОАЭ из Арабской мирной инициативы 2002 года, которая предусматривает нормализацию отношений арабских стран с Израилем, но только после ухода еврейского государства с оккупированных им в 1967 году территорий и признания им Государства Палестины на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме. По имеющейся информации, против выступили Египет, Иордания, Марокко, Судан, а также ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман. В итоге резолюция не была принята.

На данный момент мирный договор с Израилем есть у Египта и Иордании. Как заявляют власти ОАЭ, их соглашение с Израилем не только не подорвет палестинскую проблему, но даже может поспособствовать ее решению.

Как ожидается, мирные соглашения Израиля с ОАЭ и Бахрейном будут подписаны 15 сентября в Белом доме.